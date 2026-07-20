La Spagna ha vinto la finale della Coppa del Mondo, conquistando il secondo titolo nella propria storia. La partita si è conclusa ai tempi supplementari, con l’Argentina che ha perso la sfida senza riuscire a raggiungere il pareggio. I giornali argentini dedicano ampio spazio alla sconfitta, evidenziando come la nazionale spagnola abbia prevalso sul campo. Nessun aggancio all’Italia, che non ha partecipato alla finale.

Vince la Spagna, per la seconda volta nella propria storia: niente aggancio all'Italia per l'Argentina, che perde la finale di Coppa del Mondo ai tempi supplementari. In Argentina i principali quotidiani sportivi e non riconoscono la superiorità dimostrata dall'avversario nel campo: evidente la fatica fatta dagli uomini di Scaloni, ben prima del rosso rimediato da Enzo Fernandez, a rendersi davvero pericolosi. "Fine di un sogno. L'Argentina ha resistito il più possibile, ma la Spagna ha trovato il gol ai supplementari ed è Campione del Mondo": così il quotidiano La Nacion nel suo sito online. "L'Argentina ha dato tutto ed è caduta a testa alta: la Spagna meritatamente campione". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - I giornali argentini si inchinano alla Spagna campione

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