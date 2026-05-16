I Muri si inchinano a Narvaez che vince l'8ª tappa del Giro Hindley mette alla frusta Pellizzari

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia, che si è conclusa a Fermo con un finale impegnativo tra i Muri marchigiani, Jonathan Narvaez ha tagliato per primo il traguardo. La corsa ha visto anche un duello tra Hindley e Pellizzari, con quest’ultimo messo sotto pressione dall’azione del corridore australiano. La tappa ha presentato un tracciato caratterizzato da salite ripide e discese tecniche, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti fino all’ultima curva.

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L'ottava tappa del Giro d'Italia che è arrivata a Fermo dopo un finale spaccagambe su e giù dai Muri marchigiani, ha visto braccia al cielo Jonathan Narvaez. I migliori sono arrivati con 3 minuti di ritardo trascinati da un Hindley indemoniato che ha messo alla frusta il suo compagno di squadra, Giulio Pellizzari, ridefinendo le gerarchie nel team. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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