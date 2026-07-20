I fondatori del media sportivo Cronache di spogliatoio l’hanno lasciato sei mesi dopo che è stato acquistato dall’editore di Chora e Will

Da ilpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due dei tre fondatori di Cronache di spogliatoio hanno lasciato la testata alcuni mesi dopo l’acquisto da parte di un editore che controlla anche altri media sportivi. La cessione si è verificata a gennaio, e i fondatori hanno abbandonato la direzione circa sei mesi dopo. I nomi dei due soci non sono stati resi noti. La testata rimane attiva, ma senza i fondatori originari.

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Giulio Incagli e Stefano Bagnasco, due dei tre fondatori dell’assai seguito media sportivo Cronache di spogliatoio, lo hanno lasciato alcuni mesi dopo che a gennaio era stato acquistato da Be Water, un editore che tra le altre cose controlla anche Chora Media e Will. Incagli e Bagnasco, che avevano una quota della società, non hanno detto pubblicamente le ragioni della scelta. Il CEO di Chora e Will Riccardo Haupt ha detto che il loro posto nel consiglio di amministrazione sarà preso da Davide Provenzi, terzo fondatore di Cronache di spogliatoio. Haupt ha parlato di «una graduale fase di sviluppo e cambiamento che culmina oggi con il loro passaggio di testimone». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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