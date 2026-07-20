Due dei tre fondatori di Cronache di spogliatoio hanno lasciato la testata alcuni mesi dopo l’acquisto da parte di un editore che controlla anche altri media sportivi. La cessione si è verificata a gennaio, e i fondatori hanno abbandonato la direzione circa sei mesi dopo. I nomi dei due soci non sono stati resi noti. La testata rimane attiva, ma senza i fondatori originari.

Giulio Incagli e Stefano Bagnasco, due dei tre fondatori dell’assai seguito media sportivo Cronache di spogliatoio, lo hanno lasciato alcuni mesi dopo che a gennaio era stato acquistato da Be Water, un editore che tra le altre cose controlla anche Chora Media e Will. Incagli e Bagnasco, che avevano una quota della società, non hanno detto pubblicamente le ragioni della scelta. Il CEO di Chora e Will Riccardo Haupt ha detto che il loro posto nel consiglio di amministrazione sarà preso da Davide Provenzi, terzo fondatore di Cronache di spogliatoio. Haupt ha parlato di «una graduale fase di sviluppo e cambiamento che culmina oggi con il loro passaggio di testimone». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I fondatori del media sportivo Cronache di spogliatoio l’hanno lasciato, sei mesi dopo che è stato acquistato dall’editore di Chora e Will

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per Cronache di Spogliatoio De Laurentiis avrebbe scelto AllegriAurelio De Laurentiis avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, in sostituzione di Antonio Conte.

Cronache di spogliatoio. Il calcio tra passione e psicheUn giovane calciatore è stato arrestato per aver aggredito un compagno durante l’allenamento.

Temi più discussi: È morto il Comandante Alfa, fondatore del GIS e il carabiniere più decorato d’Italia; Tragedia sfiorata, crolla una parte del Tribunale di Bolzano; È morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del Gis dei Carabinieri; Monte Cremasco - Bassye vince il Sassonissimo.

Profondo cordoglio per la scomparsa del Comandante Alfa, tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale #GIS dei Carabinieri, esempio di coraggio, dedizione e fedeltà alle Istituzioni. Alla sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri giungano la vicinanza e l’a x.com

I fondatori del media sportivo Cronache di spogliatoio l’hanno lasciato, sei mesi dopo che è stato acquistato dall’editore di Chora e WillGiulio Incagli e Stefano Bagnasco, due dei tre fondatori dell’assai seguito media sportivo Cronache di spogliatoio, lo hanno lasciato alcuni mesi dopo che a gennaio era stato acquistato da Be Water, u ... ilpost.it

Cronache di Spogliatoio (Be Water), lasciano i fondatori. Haupt: Ora più integrazione nel gruppo.The post Cronache di Spogliatoio (Be Water), lasciano i fondatori. Haupt: Ora più integrazione nel gruppo. appeared first on Primaonline - Ultime notizie. msn.com

Libri fantasy con un protagonista femminile che non si concentrano sulla romantica o sul piccante reddit