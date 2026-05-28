Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, in sostituzione di Antonio Conte. La decisione sarebbe stata presa e Allegri sarebbe il candidato principale per la guida tecnica della squadra. La scelta non è ancora ufficiale, ma si pensa che le trattative siano in stato avanzato. Resta da vedere se l’accordo verrà formalizzato nelle prossime settimane.

Massimiliano Allegri sarebbe il prescelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Vincenzo Italiano l’alternativa. Così scrive su X Cronache di Spogliatoio che si sbilancia, e non poco. L’ex tecnico del Milan non è riuscito a centrare con i rossoneri la qualificazione in Champions, ma – secondo loro – il patron degli azzurri sarebbe ugualmente convinto di affidare a lui la panchina del Napoli per la prossima stagione. Allegri vicino alla panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio su X: Fra le varie ragioni che hanno portato De Laurentiis a scegliere Allegri c’è sicuramente il modulo: il 3-5-2 che garantirebbe continuità e rispetterebbe le caratteristiche della rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Cronache di Spogliatoio De Laurentiis avrebbe scelto Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conte, le ragioni delladdio al Napoli. Sarri tentenna, De Laurentiis sonda Allegri

Notizie e thread social correlati

Cronache di Spogliatoio annuncia: “Il Milan ha scelto Conte per ripartire, si aspetta solo l’ok di Ibra”Il Milan ha deciso di ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore e attende l’approvazione di un giocatore chiave.

Leggi anche: Arsenal-Manchester City: streaming gratis e diretta TV Cielo, DAZN o Cronache di Spogliatoio? Dove vedere finale Carabao Cup

Temi più discussi: La Svezia porterà al Mondiale un giocatore di futsal; Come un catalano è diventato volto della città più operaia d’Inghilterra; Milan, scossone in arrivo: idea Conte per il dopo Allegri; CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Milan, Conte la prima idea per la prossima stagione.

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Milan, Conte la prima idea per la prossima stagione ift.tt/o2d89Kt x.com

Allegri è sempre più vicino al Napoli. Cronache Spogliatoio: Tutto stabilitoMassimiliano Allegri ed il Napoli più vicini. Secondo 'Cronache di Spogliatoio', sarebbe proprio l'ex Milan l'allenatore in pole position, in questo momento, per raccogliere l'eredità lasciata da Anto ... msn.com

Cronache di Spogliatoio annuncia: Il Milan ha scelto Conte per ripartire, si aspetta solo l’ok di IbraDailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti ... dailynews24.it