cronache di spogliatoio il calcio tra passione e psiche

Un giovane calciatore è stato arrestato per aver aggredito un compagno durante l’allenamento. Secondo le testimonianze, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una discussione sul campo. La società ha sospeso il giocatore e ha avviato le procedure disciplinari. La polizia ha confermato l’avvio delle indagini e il deferimento dell’atleta alle autorità competenti. La squadra si è detta scioccata dall’accaduto e ha espresso solidarietà alla vittima.

La città del ragazzo eroe dei Mondiali di Spagna ’82, quel Pablito che ha reso il cognome più ordinario di tutti, Rossi, straordinario, lo sa bene: quella Coppa, proprio quella lì, è il Graal laico di quegli undici che hanno il potere di rendere le estati mitiche. O terribili. E mentre l’Italia si prepara a vivere un’estate (un’altra) dove l’unico azzurro sarà al massimo quello del mare, una delle voci e dei volti di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore, arriva a Prato a ricordarci che il bello, di quel pallone, è sì dentro quei 90 minuti. Ma anche tutto attorno. Nei cori dei tifosi, nei riti scaramantici, nella storia dei Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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