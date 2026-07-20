I Cerea sessant' anni da Bergamo a Monte Napoleone | Milano era la città delle meraviglie ora è di casa

Da milano.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Cerea, famiglia di ristoratori, festeggiano i 60 anni di attività. Iniziata a Bergamo come locale di pesce, ora gestiscono un ristorante a Milano, in via Monte Napoleone. Dopo sei decenni, la famiglia ricorda gli esordi, quando pesce e crostacei erano rari e considerati insoliti in città. La loro presenza si è consolidata nel tempo, portando la cucina di mare nel cuore della moda.

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Sessant'anni fa erano un ristorante di pesce nel centro di Bergamo, in una città dove scampi, gamberi e ricciole parevano strani come extraterrestri. Oggi il gruppo Da Vittorio–Vicook è il primo marchio italiano della ristorazione di lusso per ricavi: intorno ai 100 milioni di euro nel 2024 e circa 1.400 persone al lavoro, dal tristellato di Brusaporto agli stellati di St. Moritz e Shanghai, dai DaV di CityLife e via Bagutta al Café con Louis Vuitton in Monte Napoleone. E mentre soffiano sulle candeline, a marzo hanno ceduto il 40% a Ou(r) Group, la holding milanese della famiglia Ruffini, quella di Moncler, tenendosi il 60. Perfino il capitale che apre un capitolo nuovo per la famiglia ha indirizzo a Milano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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