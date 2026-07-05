Per dieci giorni, una persona ha variato frequentemente alloggi, interrompendo ogni comunicazione con la famiglia e lasciando poche tracce. Ha soggiornato due notti in un hotel di via Rubens, poi in una struttura di viale Jenner e successivamente in una casa vacanze in via Fornari. Durante questo periodo, non sono stati registrati contatti con parenti o amici. Non sono stati segnalati altri spostamenti o dettagli sulla sua condizione.

Per dieci giorni ha cambiato spesso alloggio, interrotto ogni contatto con la famiglia e lasciato dietro di sé poche tracce. Due notti in un hotel di via Rubens, poi un soggiorno in una struttura di viale Jenner e infine una casa vacanze in via Fornari. È la settimana milanese di Lamin Saidilly, il ventiduenne arrestato con l’accusa di avere accoltellato un informatico di 55 anni davanti a un bar di via Capecelatro, a San Siro. L’ultimo punto fermo prima di questi giorni ancora pieno di zone d’ombra, che gli investigatori stanno cercando di ricostruire, è Conegliano, dove il giovane, italiano di origine gambiana, risiede con la famiglia. Il... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Lamin Saidilly, la ricostruzione delle notti a Milano passando da un alloggio all'altro: aveva lasciato casa ed era irreperibile da dieci giorni

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