Otto persone sono state intossicate da una fuga di cloro in una piscina di Mentana, alle porte di Roma. Tra loro, un bambino di cinque anni in codice rosso con difficoltà respiratorie e rash cutaneo. È stato portato prima all’ospedale Sant’Andrea e poi trasferito al Policlinico Gemelli, dove si trova ancora sotto osservazione. La fuga di cloro si è verificata in un centro sportivo della zona.

I n una piscina di un centro sportivo di Mentana, alle porte di Roma, una fuga di cloro ha intossicato otto persone. Il caso più grave è stato quello di un bambino di 5 anni, arrivato in codice rosso con difficoltà respiratorie e rash cutaneo prima all’ospedale Sant’Andrea e poi al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato in osservazione. Tra gli altri intossicati un bambino di 10 anni, uno di 9 e una ragazza di 15 anni. Tutti in condizioni stabili e alcuni già dimessi. Non si tratta però di un episodio isolato e raro: appena venti giorni prima, a Frosinone, un guasto all’impianto di regolazione del cloro aveva già portato cinque bambini in ospedale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - I casi di Mentana e Frosinone riaccendono l’attenzione sui rischi legati alle fughe di cloro

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