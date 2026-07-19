Mentana fuga di cloro in piscina | 8 intossicati un bambino in codice rosso

A Mentana, Roma, otto bambini sono stati intossicati in una piscina a causa di una fuga di cloro. Uno di loro, di cinque anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente si è verificato domenica, durante l’utilizzo della struttura. Nessun altro dettaglio su condizioni attuali o cause specifiche della fuga è stato fornito. La situazione è stata gestita immediatamente dalle autorità sanitarie e di sicurezza.

Terribile incidente a Roma, a Mentana, dove 8 bambini sono rimasti intossicati per una fuga di cloro. Adesso uno di 5 anni è ricoverato in codice rosso Una domenica finita quasi in tragedia aMentana, a Roma, dove 8 bagnanti sono rimasti intossicati in piscina a causa di una fuga di cloro. Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 – tra i 10 e i 15 anni – in codice giallo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi durante una domenica accaldata in cui le famiglie avevano deciso di portare i propri bambini in piscina per trascorrere una bella giornata al fresco, mai immaginandosi che sarebbe potuto accadere ciò. In questa piscina diMentanaintorno alle 15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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