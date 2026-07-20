La nazionale spagnola torna a casa con la coppa del mondo. Rodri e Luis de La Fuente sollevano il trofeo tra gli applausi dei tifosi. La squadra arriva dopo aver vinto il titolo mondiale, accolti come campioni. Nessun altro dettaglio sulla cerimonia o sui festeggiamenti.

Milano, 20 lug. (askanews) - Rodri e Luis de La Fuente alzano il trofeo della Coppa del Mondo mentre la nazionale spagnola, vincitrice del titolo, fa ritorno a casa accolta come eroi. Un milione di tifosi in festa li attende durante una parata su un autobus scoperto da Moncloa a Piazza Cibeles. Dopo l'atterraggio, i giocatori saranno ricevuti dal Re Felipe VI al Palazzo della Zarzuela, alla periferia di Madrid. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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I campioni del mondo spagnoli tornano a casa con la coppa

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