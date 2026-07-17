Ai calciatori della nazionale vincitrice della finale di domenica a New York verrà consegnato un anello celebrativo. La Fifa ha annunciato che, oltre ai campioni, saranno messi in vendita altri 1996 esemplari dello stesso modello. L'anello rappresenta una novità in stile sport USA, pensata per commemorare la vittoria. La consegna avverrà subito dopo la partita, mentre gli altri esemplari saranno disponibili per l'acquisto successivamente.

Ai calciatori della nazionale che domenica vincerà la finale di New York sarà consegnato un anello celebrativo. Saranno messi in vendita altri 1996 esemplari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Un anello per i campioni del Mondo, la novità Fifa in stile sport Usa per chi alzerà la coppa

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