Durante il Mondiale si sono verificati due pause a metà partita, con un intervallo di 27 minuti dedicato a uno spettacolo. Questa novità ha interrotto il normale svolgimento delle partite, creando quattro segmenti distinti. La presenza di questi break e l’halftime show sono stati introdotti quest’anno, modificando la tradizione delle partite di calcio e suscitando discussioni sulla loro influenza sul ritmo del gioco.

Le domande serpeggiano già da inizio evento: questo Mondiale cambierà il calcio? E se lo farà, sarà un cambiamento positivo o negativo? Di sicuro ci sarà un prima e un dopo il 2026, perché abbiamo visto qualcosa che non c’è mai stato: l’halftime show di 27 minuti e i due break a metà tempo, capaci di spezzare la partita in quattro. Partiamo dall’intervallo. Poco meno di mezz’ora di show con un cocktail di personalità di ogni tipo: Madonna, Ronaldinho, Ronaldo, i Muppets, i Bts - la boyband sudcoreana dei record – Justin Bieber con Everything Hallelujah e Shakira. Un intrattenimento stile football che a diversi ex calciatori non è piaciuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I break a metà tempo e l'halftime show da 27 minuti: così il Mondiale ha cambiato le regole del calcio

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Bad Bunny's halftime show was a protest against colonialism

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Sicuramente sarà un pensiero malizioso, ma il sospetto che la cancellazione di oltre metà degli accrediti per la finale che la Fifa ha riservato alla @Gazzetta_it possa essere in qualche modo legata alle critiche sul Mondiale di Infantino viene. E non è un bel so x.com

È solo una mia impressione o sembra davvero difficile da realizzare rispetto a qualsiasi altro evento mondiale? reddit

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