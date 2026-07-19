La FIFA infrange la regola 7 del calcio con l'halftime show | finale dei Mondiali ferma per 27 minuti

Durante la semifinale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, lo spettacolo di metà partita ha superato i 15 minuti previsti, causando una sospensione della partita di oltre 27 minuti. La FIFA ha violato la regola 7 del calcio, che stabilisce la durata dell'intervallo tra i due tempi. La partita è stata interrotta per un periodo superiore a quello consentito, senza riprendere immediatamente dopo la conclusione dello show.

Lo show di metà finale ai Mondiali tra Spagna e Argentina ha superato oltremodo i 15 minuti classici dell'intervallo tra i due tempi. In totale ha interrotto la partita per oltre 27 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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