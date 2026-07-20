Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto a Bologna dopo essere stato immobilizzato dalla polizia durante un episodio di escandescenza nel quartiere Pilastro. La vicenda si è conclusa in 39 minuti. Il Viminale ha richiesto massima trasparenza e collaborazione, e sono in corso verifiche sulle immagini delle bodycam indossate dagli agenti. La morte ha suscitato scalpore e richiama altri episodi simili avvenuti in passato nel paese.

Abderrahim Fakir ha perso la vita a 42 anni, è stato immobilizzato a Bologna dalla polizia, mentre dava in escandescenza a Pilastro. Il Viminale chiede massima trasparenza e collaborazione, al vaglio le bodycam La città di Bologna ieri è stata scossa da una morte che sembra far tornare l’Italia ad alcuni gravi episodi del passato. Un uomo,Abderrahim Fakir, è stato fermato dalla polizia, ammanettato e poi, forse per un malore, è morto.Si indaga su questa tragedia, il Viminale darà la sua collaborazione, ma soprattutto al vaglio degli inquirenti ci saranno le bodycam che uno dei due poliziotti indossava nel momento dell’arresto del marocchino 42enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bologna: la tragedia di Abderrahim Fakir si è consumata in 39 minuti

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