Hormuz ora il petrolio rischia una nuova fiammata | possibile shock più pericoloso di quello di febbraio

Il prezzo del petrolio rischia di salire di nuovo a causa di tensioni nel Golfo Persico, con il ritorno di minacce militari e allarmi di possibili attacchi. La ripresa delle tensioni aumenta il rischio di uno shock più forte rispetto a febbraio, influenzando direttamente i costi dei prodotti raffinati e della benzina. Le tensioni hanno riacceso i timori di un aumento dei prezzi energetici, con effetti potenziali sui mercati globali.

Ora che il rumor di sciabole e il fischio dei missili son tornati a tormentare il Golfo Persico, bisogna considerare di nuovo gli effetti del prezzo del petrolio sui prodotti raffinati e sulla benzina. Questi effetti non sono in presa diretta, per almeno tre ragioni. La prima, e la più ovvia, sta nel fatto che ci vuole tempo perché gli alti e bassi della produzione dei pozzi petroliferi si trasmetta alle raffinerie: i viaggi delle petroliere durano settimane. La seconda ragione sta nella capacità delle raffinerie di procedere sollecitamente alla raffinazione: se le prime, per qualsivoglia ragione, sono inattive o danneggiate, si crea una scarsità di prodotti raffinati che incide sui prezzi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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GUERRA USA-IRAN: perché l'ECONOMIA GLOBALE rischia il COLLASSO

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