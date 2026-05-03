In un possibile cambiamento nel commercio del petrolio, gli Emirati potrebbero usare lo yuan cinese invece del dollaro. Questa mossa arriva mentre si discute dell’impatto di un blocco nello stretto di Hormuz, uno dei punti chiave per il transito delle risorse energetiche. La decisione mira a tutelare le entrate nazionali e ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, influenzando gli equilibri economici e politici nella regione.

? Cosa scoprirai Come influirà il blocco di Hormuz sul potere del dollaro?. Perché gli Emirati puntano sullo yuan per proteggere le entrate?. Chi guiderà la transizione verso nuovi sistemi di pagamento asiatici?. Cosa faranno gli Stati Uniti per contrastare l'influenza cinese nel Golfo?.? In Breve Scott Bessent valuta linee di swap per stabilizzare la valuta emiratina.. Accordo di swap saudita con Pechino nel 2023 da 50 miliardi di yuan.. Cina assorbe tra il 45% e il 50% delle importazioni energetiche asiatiche.. Modello petrodollaro basato sull'accordo storico tra Stati Uniti e Arabia Saudita del 1974.. A Washington, il governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha ipotizzato l’uso dello yuan per le vendite di petrolio a causa del blocco nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emirati, possibile uso dello yuan per il petrolio: rischio Hormuz

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