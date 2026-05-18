Le scorte di petrolio a livello globale stanno esaurendosi rapidamente, secondo un rapporto dell’International Energy Agency. Nel frattempo, un paese del Medio Oriente ha istituito una nuova società incaricata di gestire il controllo dello stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio per il traffico energetico mondiale. Questi eventi si verificano in un momento di crescente preoccupazione per la disponibilità di risorse energetiche e le rotte strategiche di approvvigionamento.

Roma, 18 maggio 2026 – Le scorte commerciali di petrolio stanno diminuendo "molto rapidamente" a causa delle continue interruzioni delle forniture nel Golfo dovute alla guerra in Medio Oriente, nonostante il rilascio delle riserve strategiche da parte dei governi di tutto il mondo, ha dichiarato lunedì il direttore dell' Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) Fatih Birol. https:www.quotidiano.netvideoesterinuove-minacce-di-trump-iran-accetti-accordo-o-non-restera-piu-nulla-b40eh1j8 Crescono i timori di carenze con l'avvicinarsi della stagione dei viaggi estivi nell'emisfero settentrionale. Le compagnie aeree hanno avvertito della possibilità di penuria di carburante per aerei nelle prossime settimane se le interruzioni delle forniture dovessero persistere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le scorte di petrolio stanno finendo”. L’allarme lanciato dalla Iea. L’Iran crea una nuova società per controllare lo stretto di Hormuz

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