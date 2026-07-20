La Honda CB 1000F, basata sulla CB 1000 Hornet e con motore derivato dalla Fireblade 2017-2019, presenta una dotazione elettronica da naked moderna. Tuttavia, la sua identità si distingue per un'anima rétro, che si riflette nel design e nello stile. La moto combina elementi classici con tecnologia attuale, offrendo un’esperienza di guida che unisce sostanza moderna e stile vintage. La scheda tecnica e l’estetica potrebbero portare a fraintendimenti, ma la sua missione è diversa rispetto ad altre naked.

La nuova CB 1000F è una di quelle moto che rischiano di essere fraintese se ci si ferma all'apparenza e alla scheda tecnica. Perché sì, nasce sulla base della CB 1000 Hornet, utilizza il quattro cilindri in linea derivato dalla Fireblade 2017-2019 e dispone di una dotazione elettronica da naked moderna, ma la sua missione è diversa. Non vuole essere la versione rétro della Hornet, né una sportiva addomesticata con il faro tondo. Honda la definisce una "Best Balanced Roadster", vale a dire una nuda costruita per mettere insieme equilibrio, carattere, stile e facilità d’uso. Un concetto che si capisce meglio guidandola che osservandola da ferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda CB 1000F: come va la maxi con anima rétro e sostanza moderna

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NEW 2026 Honda CB1000F – Retro Style Meets Modern Power!

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