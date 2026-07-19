Freddie Spencer tra la Honda CB 1000F e la doppietta del 1985

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Freddie Spencer ha partecipato a Roma al lancio della nuova Honda CB 1000F, ricordando la sua carriera che include le prime Superbike, il dirt track e i due titoli mondiali del 1985 in 250 e 500. Durante l’evento, ha ripercorso momenti chiave delle sue competizioni e la doppietta del 1985. La presentazione ha attirato appassionati e media, che hanno potuto ascoltare le sue esperienze sui diversi campi delle competizioni motociclistiche.

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A Roma per il lancio internazionale della nuova Honda CB 1000F, Freddie Spencer ha ripercorso una carriera che unisce le Superbike delle origini, il dirt track e l’impresa dei due titoli mondiali conquistati nel 1985 in 250 e 500. Accanto a lui la moglie Alexandra, compagna di viaggio e di progetti. Dalla "golden age" americana alla Spagna di Márquez, García e Bou, Spencer racconta come nascono i cicli vincenti, perché i piloti Usa sembravano marziani e quanto gomme ed elettronica abbiano cambiato la guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

freddie spencer tra la honda cb 1000f e la doppietta del 1985
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