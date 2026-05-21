Una cantante, nota come ambassador di un noto brand di bellezza, ha fatto il suo ingresso a Cannes dopo un viaggio in Giappone. La sua presenza sulla Croisette è stata accompagnata da un look che combina un caschetto rétro e un eyeliner marcato, tipico di una diva moderna. Arrivata tra modelle internazionali, ha attirato l’attenzione dei presenti con il suo stile. La sua visita si inserisce tra le numerose star che partecipano all’evento, attirando l’attenzione su di sé con un’immagine curata e riconoscibile.

E lodie è atterrata a Cannes direttamente di rientro da una vacanza in Giappone, e ha fatto la sua entrata trionfale, fra le modelle internazionali comprese. Sotto i riflettori del Festival di Cannes, la cantante romana e testimonial L’Oréal Paris sa come preparare un beauty look. E punta su uno stile capelli cinematografico, con un occhio al passato. Elodie e Marracash insegnano che l’amicizia tra ex esiste: il duetto sul palco del “Marra Block Party” X Elodie incanta Cannes 2026. La kermesse cinematografica francese è ormai agli sgoccioli, ma i colpi di scena beauty non sono certo finiti. Alla premiére del film La Bataille De Gaulle: L’Âge de Fer, i flash impazziscono all’arrivo della cantante romana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da perfetta ambassador di bellezza per L'Oréal Paris, la cantante incanta la Croisette con un caschetto rétro e un eyeliner da diva moderna

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