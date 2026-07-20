Ho ripreso 9 chili Lizzo parla del dimagrimento e dell’aumento di peso

Da novella2000.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lizzo ha annunciato di aver ripreso nove chili, condividendo il suo percorso tra dimagrimento e aumento di peso. L’artista, nota per il suo messaggio di body positivity, ha parlato apertamente delle variazioni del suo aspetto fisico, sottolineando il rapporto tra il successo e la percezione pubblica del suo corpo. La sua esperienza evidenzia le sfide di mantenere un’immagine stabile mentre si affrontano cambiamenti personali.

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Lizzo tra dimagrimento e peso: la trasformazione fisica di un’artista diventata simbolo di body positivity e vittima del giudizio pubblico. La storia di Lizzo racconta il rapporto complesso tra successo, immagine pubblica e accettazione del proprio corpo. Diventata un simbolo della body positivity grazie alla sua musica e al suo messaggio di inclusività, la cantante si è trovata spesso al centro di giudizi e critiche legati al suo aspetto fisico, al suo dimagrimento e al tema del peso. Il suo percorso mostra come, ancora oggi, il corpo possa diventare oggetto di discussione pubblica, anche quando il vero valore dovrebbe essere riconosciuto nell’arte e nel talento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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