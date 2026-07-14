Lizzo ha dichiarato di aver guadagnato circa 9 chili dall'anno scorso, sottolineando che la pressione sul suo corpo non è iniziata con la fama, ma già durante l'infanzia. La cantante ha parlato di come il giudizio dei media e dei fan sul suo peso sia sempre stato presente, con commenti che oscillano tra troppo e troppo poco. Ha evidenziato la difficoltà di affrontare tali critiche in un percorso di accettazione personale.

Lizzo e l'ossessione dei media e fan per il suo peso: o troppo o troppo poco Lizzo ha confessato che il giudizio degli altri sul suo corpo non è nato con la fama, ma l'ha accompagnata fin dall'infanzia. Nell'intervista a The Guardian, la rapper ha spiegato di aver sempre saputo che la sua immagine avrebbe messo a disagio una parte del pubblico: «Sapevo che per come sono fatta avrebbero sempre cercato di abbattermi. Lo sapevo già quando non ero famosa: una persona come me mette a disagio gli altri». Lizzo ha quindi sottolineato: «Arrivi a un certo livello di fama e celebrità in cui la tua fama supera la tua arte. E io sono arrivata a quel punto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lizzo: «Sono una donna nera, grassa e felice. Dall'anno scorso ho preso circa 9 chili. Era inevitabile che la gente cercasse di farmi a pezzi»

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