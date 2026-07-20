Durante il concerto di Bad Bunny a Milano, sabato sera, migliaia di persone sono state costrette a evacuare l’Ippodromo La Maura a causa di una grandinata improvvisa. Le persone presenti hanno descritto di aver avuto paura di non riuscire a uscire in tempo, con alcuni che hanno raccontato di aver vissuto momenti di panico durante la fuga. La pioggia forte ha causato disagi e ha portato alla fine anticipata dell’evento.

“No, no te puedo olvidar”. Il ritornello di Bad Bunny suona quasi come un presagio per migliaia di fan che sabato sera erano all’Ippodromo La Maura di Milano. Quella che doveva essere una serata di musica si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in un fuggi fuggi sotto una violenta grandinata. Un concerto interrotto, poi definitivamente annullato e un ricordo che molti spettatori difficilmente riusciranno a cancellare. Tra loro c’è Martina Polacchini, 30 anni, impiegata amministrativa di Modena. Era arrivata a Milano insieme al fidanzato Daniele, 27 anni, operaio, per assistere dal vivo, per la prima volta, allo show dell’artista portoricano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - «Ho avuto paura di non riuscire a uscire»: il concerto di Bad Bunny a Milano e la fuga dall'Ippodromo sotto la grandine

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