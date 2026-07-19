Temporale a Milano interrotto il concerto di Bad Bunny all' ippodromo feriti per la grandine biglietti rimborsati - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale ha interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, dove erano presenti circa 78mila persone. La pioggia intensa e la grandine hanno causato ferite tra il pubblico. L’evento si è fermato improvvisamente, e i biglietti sono stati rimborsati. Nessuna informazione su eventuali feriti gravi. La tempesta ha colpito la città durante lo spettacolo, interrompendo la performance del rapper portoricano.

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Lo show all'ippodromo che ospitava 78mila fan si è dovuto interrompere a causa del maltempo e della pioggia che si è abbattuta sul capoluogo meneghino Un violento temporale che si è abbattuto a Milano ha interrotto il secondo dei due concerti di Bad Bunny, rapper portoricano dominatore delle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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VIOLENTO TEMPORALE SU MILANO, INTERROTTO IL CONCERTO DI BAD BUNNY ALLIPPODROMO LA MAURA

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