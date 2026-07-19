Un temporale ha interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, dove erano presenti circa 78mila persone. La pioggia intensa e la grandine hanno causato ferite tra il pubblico. L’evento si è fermato improvvisamente, e i biglietti sono stati rimborsati. Nessuna informazione su eventuali feriti gravi. La tempesta ha colpito la città durante lo spettacolo, interrompendo la performance del rapper portoricano.

Lo show all'ippodromo che ospitava 78mila fan si è dovuto interrompere a causa del maltempo e della pioggia che si è abbattuta sul capoluogo meneghino Un violento temporale che si è abbattuto a Milano ha interrotto il secondo dei due concerti di Bad Bunny, rapper portoricano dominatore delle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temporale a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo, feriti per la grandine, biglietti rimborsati - VIDEO

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VIOLENTO TEMPORALE SU MILANO, INTERROTTO IL CONCERTO DI BAD BUNNY ALLIPPODROMO LA MAURA

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Il concerto di #BadBunny a #Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sula città! Video TikTok martiacs, _enrih_ x.com

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