Henoto chiude il 2025 con 150 milioni di ricavi | Primo semestre 2026 in linea con le previsioni

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bilancio 2025 del gruppo Henoto si è chiuso con ricavi pari a 150 milioni di euro. Per il primo semestre del 2026, i risultati sono in linea con le previsioni, con l’obiettivo di raggiungere 180 milioni di euro. Dal 2016, l’azienda ha registrato una crescita significativa.

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IL BILANCIO 2025 del gruppo Henoto si è chiuso con ricavi per 150 milioni di euro, l’obiettivo 2026 è raggiungere i 180 milioni di euro. Questo l’auspicio del presidente, Antonio Bruzzone, che sottolinea come Henoto, sia cresciuta molto dal 2016 ad oggi. Il gruppo, che fa riferimento a BolognaFiere Group, è, in effetti, più di una società dedicata agli allestimenti, come originariamente era nata. "Oggi siamo una holding con 20 sedi internazionali e unità produttive in diversi continenti. Henoto è cresciuta e intende continuare a farlo, con percorsi d’eccellenza, come dimostra la qualità delle società del gruppo, che è costituito da Tecnolegno Allestimenti, Fontemaggi, Fratelli Graziano e FM Exhibit LLC ad Atlanta in Georgia negli Usa", dice Bruzzone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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