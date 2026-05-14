Ieg chiude il primo trimestre in crescita | ricavi a 105 milioni +2,1% rispetto al 2025

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italian Exhibition Group ha annunciato i risultati del primo trimestre del 2026, registrando ricavi per circa 105 milioni di euro, con un aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha confermato le previsioni di crescita per l’intero anno, nonostante le difficoltà e le incertezze legate alla situazione geopolitica globale. I dati indicano un andamento positivo nei ricavi e una stabilità nei risultati finanziari all’inizio del nuovo anno.

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Italian Exhibition Group apre il 2026 con conti in crescita e conferma le previsioni per l’intero anno, nonostante le incertezze legate al contesto geopolitico internazionale. Il consiglio di amministrazione della società fieristica quotata su Euronext Milan ha approvato il resoconto intermedio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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