Il direttore della fotografia della serie HBO di Harry Potter ha descritto le riprese come molto impegnative, sottolineando che le regole sul lavoro dei giovani attori impongono una pianificazione dettagliata di ogni scena. La produzione si svolge con tempi stretti, richiedendo un’organizzazione meticolosa per rispettare le normative e garantire la sicurezza degli attori giovani. La complessità del progetto si riflette nelle metodologie di ripresa adottate.

Il direttore della fotografia Adriano Goldman ha raccontato quanto sia complesso girare la serie HBO di Harry Potter, spiegando che le rigide regole sul lavoro dei giovani attori costringono la produzione a pianificare ogni scena nei minimi dettagli e a lavorare con tempi estremamente serrati. La nuova serie HBO dedicata a Harry Potter è una delle produzioni televisive più ambiziose degli ultimi anni, ma dietro la magia del set si nasconde un'organizzazione estremamente complessa. A raccontarlo è Adriano Goldman, direttore della fotografia dello show, che ha definito la lavorazione "brutale" a causa delle rigide limitazioni imposte dagli orari di lavoro dei giovanissimi protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter "è un lavoro brutale per i giovani attori": parla il direttore della fotografia della serie HBO

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