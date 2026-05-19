Harry Potter | un’attrice della serie HBO va via dal cast

Una novità riguarda il cast della serie HBO ispirata a Harry Potter, con un cambio di attore principale. A pochi mesi dal debutto della prima stagione, è stata comunicata l’uscita di scena di un’attrice che interpretava il personaggio di Ginny Weasley. La produzione ha deciso di sostituirla, senza fornire dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La serie, che si sta preparando al debutto, mantiene comunque i piani di messa in onda nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui