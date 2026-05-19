Harry Potter | un’attrice della serie HBO va via dal cast

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una novità riguarda il cast della serie HBO ispirata a Harry Potter, con un cambio di attore principale. A pochi mesi dal debutto della prima stagione, è stata comunicata l’uscita di scena di un’attrice che interpretava il personaggio di Ginny Weasley. La produzione ha deciso di sostituirla, senza fornire dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La serie, che si sta preparando al debutto, mantiene comunque i piani di messa in onda nei prossimi mesi.

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Clamoroso cambio nel cast della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. A pochi mesi dal debutto della prima stagione, la produzione ha infatti annunciato l’uscita di scena di Gracie Cochrane, la giovane attrice scelta per interpretare Ginny Weasley. Il personaggio verrà quindi riassegnato a una nuova interprete a partire dalla seconda stagione. Secondo quanto comunicato da HBO, la decisione sarebbe legata a “circostanze impreviste”, senza ulteriori dettagli ufficiali. In una nota diffusa nelle ultime ore, la famiglia della giovane attrice ha spiegato che la scelta è stata presa di comune accordo con la produzione e che Gracie Cochrane conserverà comunque un ricordo positivo dell’esperienza vissuta sul set. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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