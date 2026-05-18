HBO ha annunciato che uno dei ruoli principali della serie basata sui romanzi di J.K. Rowling sarà interpretato da un nuovo attore. La decisione riguarda un personaggio chiave della narrazione, con il passaggio di consegne che avverrà nel corso delle prossime riprese. La produzione ha comunicato ufficialmente il cambio, senza fornire dettagli sui motivi di questa scelta. Al momento, non sono stati rivelati ulteriori aggiornamenti sui tempi o sulle modalità di questa transizione.

I produttori della serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling hanno svelato che ci sarà un cambiamento tra gli interpreti. Nella stagione 2 della serie dedicata alla storia di Harry Potter una delle protagoniste avrà un volto diverso. I produttori del progetto targato HBO hanno infatti annunciato un recasting: Gracie Cochrane ha infatti rinunciato alla parte di Ginny Weasley, la sorella di Ron. L'addio dell'interprete di Ginny La giovane attrice e la sua famiglia, mentre le riprese della prima stagione si stanno concludendo, hanno dichiarato: "A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di abbandonare il ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di Harry Potter dopo la prima stagione". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: HBO annuncia il recasting di uno dei ruoli principali della serie

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