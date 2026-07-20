A settembre, Buckingham Palace attende il ritorno di Harry e Meghan. La coppia sarà presente anche agli Invictus Games del 2027. Le notizie sui loro spostamenti vengono diffuse attraverso indiscrezioni, senza annunci ufficiali, creando un quadro di ritorni attesi nel mondo dei reali.

I ritorni più attesi, nel mondo dei reali, non si annunciano mai con una conferenza stampa: si lasciano trapelare, un’indiscrezione alla volta, finché il puzzle non si compone da solo. Ed è esattamente quello che sta succedendo con Harry e Meghan. Dopo il viaggio di luglio nel Regno Unito, culminato in un tè a Highgrove con re Carlo e la regina Camilla, il calendario del riavvicinamento sembra già scritto: a settembre Harry tornerebbe a Londra, questa volta dormendo a Buckingham Palace, mentre il gran finale sarebbe fissato per l’estate 2027, agli Invictus Games di Birmingham. I tabloid britannici hanno già trovato la formula perfetta: “Reverse Megxit”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Harry e Meghan.

© Dilei.it - Harry e Meghan, il ritorno ha già una data: Buckingham Palace a settembre e gli Invictus 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HARRY E MEGHAN IN GIORDANIA SFRUTTANO LE DIFFICOLTÀ DELLA ROYAL FAMILY

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Principe Harry in visita da Re Carlo III, il giallo dell'alloggio a Buckingham Palace e l'incognita Meghan

“Il principe Harry ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito”: la rivelazione. Meghan e i due figli non ci sarannoIl principe Harry soggiornerà a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito, secondo quanto riferito da Sky News.

Temi più discussi: Regno Unito: Re Carlo riceve Harry, Meghan e i nipoti; La fine della Megxit: Harry e Meghan pensano al ritorno in Inghilterra; Re Carlo sceglie Highgrove per incontrare Harry e la sua famiglia: residenza privata lontana da protocolli e occhi indiscreti; Harry raggiunto in Gb da Meghan e i figli, hanno incontrato Re Carlo.

Re Carlo incontra Harry e Meghan: cosa si sono detti a Buckingham Palace #10luglio #iltempoquotidiano iltempo.it/esteri/2026/07… x.com

Il re Carlo informa il principe Harry che porterà Meghan e i bambini nonostante non ci sia sicurezza subito dopo aver revocato l'offerta di Buckingham palace a Harry reddit

Il principe Harry è a Londra. Ma Carlo perde la pazienza e chiude i cancelli di Buckingham PalaceNei cinque giorni che il principe Harry trascorrerà in Gran Bretagna, tutti i parenti Royal - incluso il padre re Carlo - si rifiutano di incontrarlo ... iodonna.it

Harry torna a Buckingham Palace: il principe accetta l'invito della famiglia reale (senza Meghan) durante la visita nel Regno UnitoNuovo capitolo nei rapporti tra il principe Harry e la famiglia reale britannica. Il duca di Sussex soggiornerà infatti a Buckingham Palace per ... msn.com