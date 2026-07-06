Il principe Harry ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito | la rivelazione Meghan e i due figli non ci saranno

Colpo di scena per l’arrivo dell’ex principe Harry in Gran Bretagna questa settimana: “Ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace”, secondo quanto riportato dall’emittente britannica Sky News. Il soggiorno a palazzo del Duca di Sussex si svolgerà nell’ambito di un viaggio nel Regno Unito per prepararsi agli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. A quanto pare durante la sua visita a Londra Harry non sarà accompagnato dalla duchessa di Sussex Meghan e dai loro figli. Inizialmente Harry aveva intenzione di viaggiare con la moglie, Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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BREAKING: Prince Harry ACCEPTS offer to stay in Buckingham Palace during UK visit

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