Il principe Harry ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito | la rivelazione Meghan e i due figli non ci saranno

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il principe Harry soggiornerà a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito, secondo quanto riferito da Sky News. La visita si svolgerà questa settimana. Meghan e i due figli non parteciperanno all’evento.

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Colpo di scena per l’arrivo dell’ex principe Harry in Gran Bretagna questa settimana: “Ha accettato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace”, secondo quanto riportato dall’emittente britannica Sky News. Il soggiorno a palazzo del Duca di Sussex si svolgerà nell’ambito di un viaggio nel Regno Unito per prepararsi agli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. A quanto pare durante la sua visita a Londra Harry non sarà accompagnato dalla duchessa di Sussex Meghan e dai loro figli. Inizialmente Harry aveva intenzione di viaggiare con la moglie, Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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