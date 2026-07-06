Dopo lunghi anni di assenza, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle tornano a Londra, ma non alloggeranno a Buckingham Palace. Il tentativo di Re Carlo III di riconciliarsi con il figlio ribelle non è andato in porto e non è chiaro su chi ricada la responsabilità. Portavoce del Re affermano che sia stato il Principe a rifiutare l’invito del padre; Harry, al contrario, ribatte che è stato il Palazzo a tirarsi indietro. Il Principe Harry torna a Londra Dallo strappo con la famiglia nel 2020, il Principe Harry si è ufficialmente trasferito negli Stati Uniti, ma è previsto un suo ritorno a Londra. Nel mese di luglio 2026 Harry si recherà nella capitale britannica e in seguito nella cittadina di Birmingham, che il prossimo anno ospiterà gli Invictus Games, l’iniziativa a favore degli invalidi di guerra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Principe Harry in visita da Re Carlo III, il giallo dell'alloggio a Buckingham Palace e l'incognita Meghan

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Il principe Harry sorpreso quando viene menzionata la visita di re Carlo negli Stati Uniti

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Temi più discussi: Regno Unito, il principe Harry non porterà Meghan e figli a Londra; Il principe Harry e famiglia ospiti di Carlo in una tenuta reale in Gb a luglio; Re Carlo e William, riunione di famiglia prima dell'arrivo di Harry in Inghilterra: cosa si diranno; Il principe Harry arriverà a Londra da solo, la decisione per ragioni di sicurezza (ma abiterà in una residenza reale).

Disgelo tra Harry e Carlo, il principe sarà ospite del re a Buckingham Palace. Nella sua visita a Londra che inizia domani. Ha accettato l'invito di suo padre #ANSA x.com

Il Palazzo si prepara per un dramma subottimale prima della visita del Principe Harry nel Regno Unito reddit

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