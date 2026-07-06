Principe Harry in visita da Re Carlo III il giallo dell' alloggio a Buckingham Palace e l' incognita Meghan

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo lunghi anni di assenza, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle tornano a Londra, ma non alloggeranno a Buckingham Palace. Il tentativo di Re Carlo III di riconciliarsi con il figlio ribelle non è andato in porto e non è chiaro su chi ricada la responsabilità. Portavoce del Re affermano che sia stato il Principe a rifiutare l’invito del padre; Harry, al contrario, ribatte che è stato il Palazzo a tirarsi indietro. Il Principe Harry torna a Londra Dallo strappo con la famiglia nel 2020, il Principe Harry si è ufficialmente trasferito negli Stati Uniti, ma è previsto un suo ritorno a Londra. Nel mese di luglio 2026 Harry si recherà nella capitale britannica e in seguito nella cittadina di Birmingham, che il prossimo anno ospiterà gli Invictus Games, l’iniziativa a favore degli invalidi di guerra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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