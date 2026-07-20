Harris Dickinson non interpreterà più il ruolo di James Bond. L’attore britannico avrebbe deciso di non partecipare alla selezione per il prossimo 007, lasciando aperta la possibilità di altri candidati. La sua uscita di scena potrebbe aver fornito indicazioni sul profilo ricercato dal regista Denis Villeneuve per il nuovo agente segreto, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle caratteristiche desiderate.

L'attore britannico avrebbe rinunciato alla corsa per raccogliere l'eredità di Daniel Craig. La sua uscita di scena, però, potrebbe aver rivelato l'identikit cercato da Denis Villeneuve per il nuovo James Bond. La ricerca del prossimo James Bond potrebbe aver perso uno dei candidati più interessanti. Harris Dickinson, attore britannico visto in Babygirl, Triangle of Sadness e The King's Man - Le origini, avrebbe infatti deciso di non partecipare alle prossime fasi del casting di 007. Ma il passo indietro dell'attore che interpreterà John Lennon per Sam Mendes offre però qualche indizio sulla direzione scelta da Denis Villeneuve per rilanciare la saga sulla spia più famosa della letteratura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harris Dickinson non sarà il nuovo James Bond, ma questo ci dà importanti indizi sul prossimo 007

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Los responsables de la franquicia James Bond ya han reducido la lista de candidatos

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