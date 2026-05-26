In un videogioco tratto dall’universo di 007 First Light, il protagonista si muove tra azione frenetica e momenti di calma, con scene di combattimento e inseguimenti che si alternano. Le ambientazioni sono dettagliate e varie, mentre la narrazione si sviluppa attraverso dialoghi e missioni. La grafica è realistica e curata, e le meccaniche di gioco permettono di affrontare gli obiettivi con diverse strategie. Il titolo combina elementi sensuali, ironici e scorbutici, mantenendo un tono creativo e coinvolgente.

James Bond manca dal mondo dei videogiochi dai tempi di 007 Legends del 2012, uno sparatutto in prima persona ritenuto universalmente mediocre e che non a caso segnò la fine dell’epopea gaming dell’agente segreto. Quattordici anni che sono serviti ad un passaggio di mano della licenza, finita da Activision ora sotto IO Interactive, lo studio di Hitman. Dopo qualche seria difficoltà finanziaria, i danesi sono adesso più saldi che mai, grazie al successo della trilogia World of Assassination dell’Agente 47 (25 milioni di copie vendute, 80 milioni di giocatori). Perché non tentare il grande salto, allora, con l’iconica spia di Sua Maestà? 007 First Light è un cocktail agitato, non mescolato, delle sue inevitabili influenze: Hitman, Uncharted. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 007 First Light, la recensione: action agitato, non mescolato. Ma questo James Bond fa centro

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007 First Light review: is this the best James Bond game ever

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Se hai prenotato 007 First Light, hai diritto a un upgrade gratuito alla deluxe edition che include 24 ore di accesso anticipato, quindi avrai accesso anticipato di 24 ore a partire da oggi alle 7 AM PDT / 10 AM EDT / 11 AM (Brasile) / 3–4 PM (Europa) / 11 PM (Gi reddit

IO Interactive ha pubblicato un segmento della missione iniziale di #007FirstLight dopo che alcune copie del titolo sono entrate in possesso dei giocatori prima del lancio. x.com

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Recensione 007 First Light, è il Bond videoludico che volevamo?007 First Light si è ritagliato, senza troppa fatica, il ruolo di titolo più discusso di questo 2026. Sarà riuscito a convincerci? tomshw.it