James Bond 26 | Tom Francis il favorito? Tutto sul nuovo 007 tra candidati regista e casting

Il franchise di James Bond sta attraversando una fase di rinnovamento, con diverse voci che circolano sui possibili candidati per interpretare il prossimo 007. Tra i nomi più discussi c’è quello di Tom Francis, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. È stato annunciato che sono stati avviati i processi di casting e si stanno definendo i dettagli relativi alla regia del nuovo film. La produzione sta pianificando i prossimi passi in vista dell’inizio delle riprese.

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