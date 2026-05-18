James Bond 26 | Tom Francis il favorito? Tutto sul nuovo 007 tra candidati regista e casting
Il franchise di James Bond sta attraversando una fase di rinnovamento, con diverse voci che circolano sui possibili candidati per interpretare il prossimo 007. Tra i nomi più discussi c’è quello di Tom Francis, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. È stato annunciato che sono stati avviati i processi di casting e si stanno definendo i dettagli relativi alla regia del nuovo film. La produzione sta pianificando i prossimi passi in vista dell’inizio delle riprese.
Il franchise di James Bond è in piena fase di rinnovamento e i tasselli del puzzle cominciano lentamente ad andare al loro posto. Mentre Amazon MGM Studios lavora dietro le quinte per trovare il prossimo 007, emerge un nome che in molti non si aspettavano: quello di Tom Francis, stella del teatro londinese. I requisiti per il prossimo Bond e il profilo di Tom Francis. A fare chiarezza su cosa ci si aspetta dal nuovo interprete di James Bond è Nina Gold, la direttrice di casting scelta da Amazon MGM Studios per guidare la ricerca. Parlando con Deadline a Cannes, Gold ha delineato tre caratteristiche fondamentali: il candidato ideale dovrà saper recitare, trasudare sex appeal ed essere abbastanza giovane da poter sostenere il ruolo in almeno tre, quattro o più film. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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