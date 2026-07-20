Lewis Hamilton ha commentato il weekend sfortunato, dopo che un meccanico della Ferrari è stato colpito dalla sua vettura durante il pit-stop al GP del Belgio. A meno di ventiquattro ore dall’incidente, il pilota ha pubblicato un post, evidenziando il timore e i problemi affrontati. Nonostante gli eventi, Hamilton ha parlato di segnali incoraggianti e di un atteggiamento di riflessione, senza approfondire ulteriormente.

Superato lo spavento e il dubbio, ora vai con la riflessione. Lewis Hamilton non è uno di quelli che si fanno scivolare le cose addosso. Infatti a meno di ventiquattro ore dal GP del Belgio, la scena del meccanico della Ferrari colpito dalla vettura del britannico durante il pit-stop è diventata (per lui) lo spunto per un post. Che parla di molte cose: mondiale, strategie, speranze, errori, prossimi gran premi. Dall'incidente con George Russell al primo giro (e la penalità di 5’) allo spavento col meccanico. “Quarto posto alla fine della giornata, ma nel complesso è stato un weekend sfortunato per me”, ha scritto Hamilton su Instagram. E ancora: “Sono grato alla squadra per essere riuscita a rimettere la macchina in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton tra paura e incidenti: "Weekend sfortunato, ma intravedo segnali incoraggianti"

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