Quasi il 40% dei bambini delle scuole elementari non ha raggiunto le competenze di base in matematica secondo le prove Invalsi 2026. Le scuole superiori mostrano segnali di miglioramento, mentre il Sud si distingue come una delle aree più positive. I risultati scolastici post-pandemia si sono stabilizzati su livelli inferiori a quelli pre-pandemia. Si sottolinea la necessità di mantenere gli investimenti per favorire un futuro miglioramento, anche attraverso i nuovi programmi scolastici.

«I risultati scolastici del post-pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre-pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio che, con i nuovi programmi, si vada verso un miglioramento». A dirlo, durante la presentazione dei dati Invalsi, è il presidente dell'Istituto, Roberto Ricci. «La nuova normalità», lontani dai livelli pre-Covid «Non abbiamo una risposta su come mai siamo lontani dai risultati pre-Covid: l'ipotesi è che dopo lo shock il livello si sia assestato ma non ai parametri precedenti. C'è un fenomeno identico in altri Paesi, dalla Francia alla Scandinavia, questa è la nuova normalità, la vera risposta è che non lo sappiamo perché stia accadendo: senza dubbio non va abbassata la guardia». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggianti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Prove Invalsi media: Italiano cala dal 59% al 57%, Matematica stabile al 55%. Divario Nord-Sud di 15-20 punti in Matematica. Inglese positivo con l’83% in Reading

Prove Invalsi, alla scuola primaria studenti male in Matematica, in difficoltà alle medie su Italiano. Prosegue il divario Nord e Sud. I datiLe prove Invalsi 2025-26 hanno coinvolto 2,4 milioni di studenti, evidenziando difficoltà in matematica tra le scuole primarie e in italiano alle...

Temi più discussi: Tacchi sui libri e falò in giardino: i video virali del dopo-Maturità 2026; Esame di Maturità, (quasi) tutti diplomati; Restanza assistita Il South Working di Schifani trasforma la Sicilia in una periferia residenziale; South Working, la scommessa di Schifani contro lo spopolamento: ma basta il lavoro da remoto per salvare la Sicilia?.

Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiI risultati scolastici del post-pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre-pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio ... gazzettadelsud.it

RAPPORTO INVALSI 2026 | Cala la dispersione (-0,9%), aumentano (+0,8%) le eccellenze e la coesione socialePresentato ieri il Rapporto nazionale Invalsi 2026. Aumentano i bravi, diminuiscono gli abbandoni e la dispersione implicita ... ilsussidiario.net