Dovbyk torna in campo nel derby | segnali incoraggianti ma un futuro in bilico

Dopo diversi mesi di assenza, Dovbyk torna a scendere in campo nel derby di ieri. La sua ultima presenza con la maglia della Roma risaliva al 6 gennaio 2026, quando aveva giocato una partita prima di dover interrompere l’attività a causa di un problema alla coscia. La sua presenza nel match di ieri ha suscitato segnali di ripresa, anche se la sua condizione resta ancora da valutare completamente. La sua partecipazione rappresenta un passo importante nel percorso di recupero.

6 gennaio 2026: questa era la data dell’ultima apparizione di Dovbyk con la maglia della Roma prima di essere costretto a restare a lungo ai box per un problema alla coscia. Nella sfida di ieri contro la Lazio, l’attaccante ucraino è tornato in campo nel finale, lasciando subito intravedere segnali incoraggianti nonostante i pochi minuti a disposizione. L’ex Girona è stato inserito da Gasperini all’88’, giocando appena otto minuti ma riuscendo anche a sfiorare il gol, venendo fermato solamente dal palo. Il numero giallorosso, reduce da mesi complicati per via del grave infortunio e della conseguente operazione a cui si è sottoposto, ha mostrato voglia e presenza nei minuti in cui è rimasto in caso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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