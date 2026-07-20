Halo Studios sta rinnovando la saga con un cambio di nome e l’adozione di Unreal Engine 5. La ristrutturazione coinvolge anche la pianificazione strategica, ma non sono stati comunicati dettagli sullo stato di sviluppo dei nuovi giochi. La community di fan aspetta aggiornamenti sui prossimi capitoli, mentre lo studio continua a riorganizzarsi e a definire il futuro del franchise.

Il futuro della saga di Halo si trova in una fase di profonda ristrutturazione e pianificazione strategica. Dopo il cambio di nome di 343 Industries in Halo Studios e l’annuncio del passaggio definitivo all’ Unreal Engine 5, la community di appassionati attendeva novità concrete sui prossimi capitoli del franchise. Nuove indiscrezioni e report di settore rivelano tuttavia un quadro chiaro: sebbene ci siano molteplici progetti in cantiere, per la maggior parte di essi lo sviluppo attivo non è ancora cominciato. Questa situazione delinea una strategia ben precisa da parte di Microsoft e della dirigenza dello studio, decisi a non ripetere gli errori commessi in passato con Halo Infinite. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Halo Studios ha diversi giochi in cantiere, ma a che punto è lo sviluppo?

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