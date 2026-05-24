I costi del programma Jsf per gli F35 sono triplicati rispetto alle stime iniziali. Attualmente non ci sono alternative praticabili per sostituire i caccia americani nelle forze aeree. A aprile, una relazione della Corte dei Conti ha evidenziato come i costi siano aumentati significativamente, senza che siano state trovate soluzioni alternative efficaci. I problemi di ritardo e di spesa continuano a caratterizzare il progetto.

Continuano i problemi per gli F35 tra ritardi e costi lievitati. Ad aprile la Corte dei Conti ha pubblicato un’analisi dei costi della fornitura alle nostre forze aeree del caccia americano Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter (Jsf). Il programma Jsf ha come obiettivo lo sviluppo di un velivolo di ultima generazione (multi-ruolo e a bassa osservabilità). Si differenzia nettamente dai precedenti programmi europei (Tornado ed Eurofighter) per dimensioni ed economie di scala eccezionali. L’Italia è entrata nel programma come Partner di 2° livello per obiettivi strategici (rinnovo della flotta aerea) ed economici (ritorni industriali e occupazionali). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il programma Jsf per lo sviluppo degli F35 ha triplicato i costi. Ma ad ora non ci sono alternative praticabili

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