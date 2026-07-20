Haaland ha una seconda fidanzata solo che non lo sa | la storia di Martine e l’inganno dell’IA

Su social media circolano foto di una giovane di Oslo, chiamata Martine, ritratta con il calciatore Erling Haaland, come se fosse la sua fidanzata. Tuttavia, non esiste una relazione ufficiale tra i due. Le immagini sono state create con l’uso di un’intelligenza artificiale e non rappresentano una vera storia d’amore. Migliaia di utenti hanno interagito con questi contenuti, credendo alla veridicità delle foto.

Sui social le foto di Martine stanno radunando migliaia di like. Martine è una ragazza giovane, viene da Oslo. Sui social è sempre ritratta con il calciatore Erling Haaland, come fosse la sua fidanzata. Il problema è che tutto viene creato con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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il problema è che #Ausilio questi sconosciuti non li conosce. Voi ce lo vedete Ausilio andare a pescare un Olise o un Haaland quando giocavano nell'Hayes United e nel Molde? io onestamente no. Ha solo quei 5 6 procuratori amici e pesca solo da quelli. B x.com

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