Il regista ha svelato che ha provato a interagire online con una creazione delle nuove tecnologie, ma non tutto è andato come sperato. Paul Schrader ha svelato di aver voluto compiere un esperimento e provare a interagire con una fidanzata IA online. Il suo tentativo, tuttavia, non è andato come sperato, visto che la conversazione è stata interrotta in modo inaspettato durante la chat, lasciando il regista indispettito per quanto accaduto. L'esperimento di Schrader In un post pubblicato su Facebook, Paul Schrader ha raccontato: "Spinto dal desiderio di comprendere l'interazione uomodonna nella nostra matrice, mi sono procurato una fidanzata IA online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Schrader ha provato ad avere una 'fidanzata IA': "Che delusione!"

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