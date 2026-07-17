Lo scatto più iconico dell’estate | Jennifer Lopez Haaland e un mini dress bianco che fa storia i fan sono impazziti

Durante un evento in Sicilia, Jennifer Lopez e un calciatore noto sono stati immortalati insieme. La cantante indossava un mini dress bianco, mentre il calciatore si trovava nelle vicinanze. La foto, scattata casualmente, ha rapidamente attirato l’attenzione sui social media, diventando virale. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’incontro o sulle interazioni tra i presenti è stato rivelato.

Certe foto nascono per caso e diventano leggenda. È quello che è successo in Sicilia, dove il glamour di Hollywood ha incrociato la potenza del calcio europeo in uno scatto destinato a fare il giro del mondo. Da una parte Jennifer Lopez, dall’altra Erling Braut Haaland. La popstar che ha riscritto le regole dello stile a ogni età e il centravanti norvegese che ha appena trascinato la sua nazionale ai quarti di finale dei Mondiali. A immortalare l’incontro ci ha pensato Stevie Mackey, e il risultato è già virale. La Sicilia in questi giorni è diventata la capitale mondiale della moda e del jet set. Non è una novità che l’isola attiri personalità di primo piano, ma vedere Lopez e Haaland insieme nello stesso frame ha generato un’ondata di entusiasmo sui social che ha superato ogni aspettativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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