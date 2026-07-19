Dopo la vittoria come Miss Bologna 2026, la giovane donna di 24 anni di origini congolesi ha ricevuto insulti razzisti sui social media, tra cui commenti che affermano che avrebbe vinto solo per il colore della pelle. La vincitrice ha risposto agli haters affermando che molti non conoscono il significato di umanità. La notizia ha suscitato reazioni e condanne sui social, evidenziando ancora una volta episodi di razzismo online.

La gioia per l’elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore prima di trasformarsi nell’ennesimo caso di razzismo. Sui social, accanto ai complimenti, sono arrivati decine di commenti razzisti e insulti per il colore della pelle della vincitrice, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. Sui suoi profili social Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza. «Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Insulti razzisti a Miss Bologna: «Ha vinto solo perché è nera». Lei risponde agli haters: «Tanti non sanno cos’è l’umanità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Ha vinto solo perché è nera», gli insulti razzisti a «Miss Bologna». Marta Bunda: «Tanti non sanno cos’è l’umanità»

“Non è solo ricco, rosicate”: Paola Caruso risponde agli haters sul fidanzatoPaola Caruso ha risposto agli haters che commentavano sul suo rapporto con il fidanzato, Fabio Talin.

Argomenti più discussi: Ha vinto solo perché è nera, gli insulti razzisti a Miss Bologna. Marta Bunda: Tanti non sanno cos'è l'umanità; Marta Bunda è Miss Bologna 2026: dopo gli attacchi social arriva la sua risposta; Ha vinto solo perché è nera gli insulti razzisti a Miss Bologna Marta Bunda | Tanti non sanno cos’è l’umanità; Marta Bunda è Miss Bologna 2026 | dopo gli attacchi social arriva la sua risposta.

Ha vinto solo perché è nera, gli insulti razzisti a Miss Bologna. Marta Bunda: Tanti non sanno cos’è l’umanitàRaffica di insulti razzisti alla 24enne che ha vinto il concorso di bellezza. Gli organizzatori: Costretti a cancellarli, a 30 anni dalla vittoria di Denny Mendez ancora non è cambiato nulla ... corrieredibologna.corriere.it