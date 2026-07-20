Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno effettuato numerosi controlli nel Sannio, concentrandosi su guida in stato di ebbrezza, monopattini irregolari e presenza di droga. Sono state identificate infrazioni, denunciate persone e applicate misure giudiziarie. Le operazioni hanno coinvolto diversi punti della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti illeciti.

Tempo di lettura: 4 minuti Un fine settimana di controlli serrati, denunce ed esecuzione di provvedimenti giudiziari per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati su più fronti nella tutela della sicurezza dei cittadini. Dalle strade di Pesco Sannita e Fragneto l’Abate, dove due conducenti sono stati denunciati per violazioni connesse alla guida sotto l’effetto dell’alcol, fino al capoluogo, dove continuano i controlli sulla circolazione dei monopattini elettrici e sul consumo di sostanze stupefacenti, l’Arma ha assicurato una presenza capillare e incisiva sul territorio. L’attività, completata dall’esecuzione ad Apice e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guida in stato di ebbrezza, monopattini irregolari e droga: raffica di controlli nel Sannio

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