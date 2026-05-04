Nel fine settimana lungo del ponte del primo maggio, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nel Sannio che hanno portato all’arresto di due persone per furto in abitazione e alla denuncia di altre tre per guida in stato di ebbrezza. Durante le verifiche sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime ore.

Particolare attenzione è stata data al contrasto dei furti in abitazione, presso attività commerciali e produttive e presso i cantieri (in particolar modo quelli per la realizzazione dell’alta capacità ferroviaria). Proprio grazie a questa attenta azione di vigilanza i militari delle Stazioni di Ponte e Paupisi hanno arrestato, nella notte fra il 1° ed il 2 maggio, in flagranza del reato di furto in abitazione, due uomini provenienti da un campo nomadi del napoletano, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati sorpresi nel giardino di una villetta in periferia di Ponte mentre stavano forzando una cassaforte appena scardinata da un muro interno all’abitazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli nel Sannio, due arresti per furti in abitazione. Guida in stato di ebbrezza: 3 denunce

Notizie correlate

Controlli dei carabinieri ad Acireale: tre denunce tra furti e guida in stato di ebbrezzaI carabinieri della compagnia di Acireale hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire i reati e garantire il rispetto delle norme...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio, controlli rafforzati dei carabinieri nel Sannio: strade sorvegliate e vigilanza su cantieri e attività; Telese protagonista al 10eLotto: vinti 20mila euro; 1 maggio, La Fauci (Confsal): Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità; Arpaise. Il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza, per la prevenzione gratuita con gli screening oncologici.

Controlli nel Sannio: gravi violazioni su sicurezza e impiego di lavoratori in nero, aziende sospese e due denunceIl Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, nel corso della settimana del Primo maggio, al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturiero/industriale, ha eseguito 4 ... ntr24.tv

Ponte del Primo Maggio, controlli rafforzati dei carabinieri nel Sannio: strade sorvegliate e vigilanza su cantieri e attivitàCarabinieri in campo nel Sannio per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti durante il Ponte del Primo Maggio. Il Comando provinciale di Benevento, guidato dal colonnello Marco Keten, ... ntr24.tv

Controlli in macelleria. Maxi-sequestro di carne Pioltello, confiscati 300 chili di alimenti mal conservati. Titolare denunciato, multa. e sospensione della licenza. Continua a leggere: https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/controlli-in-macelleria-maxi-sequestro-di - facebook.com facebook

Massicci controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale, in particolare a Ostia, Fiumicino e Fregene: l’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio e gli eccessi della “mala movida”, ha p x.com