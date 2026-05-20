Durante un'operazione dei Carabinieri sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza e uso di droga. Sono stati effettuati controlli straordinari sul territorio e sono state riscontrate violazioni delle norme sulla sicurezza stradale. Inoltre, una persona è stata sanzionata con una multa di 10.000 euro per aver omesso di comunicare l’ospitalità, in violazione delle disposizioni amministrative. L’attività rientra in un’azione di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti sulle strade.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate due persone. Maxi sanzione da 10mila euro per omessa comunicazione di ospitalità. Controlli straordinari dei Carabinieri ad Apice, dove i militari della Compagnia di Benevento hanno svolto un servizio coordinato finalizzato alla sicurezza stradale e al rispetto della legalità nel centro cittadino e nelle aree periferiche. Il bilancio dell’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone e all’elevazione di pesanti sanzioni amministrative. Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri della Stazione di Apice hanno denunciato un automobilista del posto, sorpreso alla guida di una Fiat Panda con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Apice, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e droga

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