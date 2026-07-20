Il rischio di un conflitto nel Golfo Persico si concentra ora su due possibilità: attacchi con missili o un intervento di truppe di terra. Secondo un esperto, la fiducia tra le parti è completamente compromessa, rendendo improbabile un negoziato a breve termine. La situazione resta tesa e potrebbe evolversi in una guerra prolungata. Non ci sono indicazioni di un immediato ritorno al dialogo tra le parti coinvolte.

Roma, 20 luglio 2026 – Un negoziato è ancora possibile, ma la fiducia fra le due parti è completamente erosa. Riccardo Alcaro, responsabile della ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, spiega che cosa potrebbe succedere nel Golfo. Alcaro, il memorandum può ancora rappresentare una base negoziale oppure il lavoro fatto è ormai compromesso? “Uno spiraglio di speranza esiste. Le condizioni che avevano portato alla firma del memorandum sono ancora presenti, anzi, per certi aspetti, sono persino peggiorate. L’Iran continua a subire attacchi che colpiscono l’industria, l’economia e la popolazione. Dall’altra parte, anche gli Stati Uniti devono fare i conti con le conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz: i costi energetici sono aumentati e le riserve strategiche di petrolio oggi sono meno capienti di allora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra all'Iran, lo scenario: missili o truppe di terra. “Ora il rischio è la guerra lunga”

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La tecnologia dei missili usati nella guerra in IRAN

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