La guerra in Iran prosciuga le scorte Usa di missili | grossi ritardi nelle consegne all’Europa A rischio anche le forniture per l’Ucraina

Le tensioni legate alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran stanno causando una diminuzione delle scorte di missili negli Stati Uniti, con conseguenti ritardi nelle consegne destinate all’Europa. Questi problemi potrebbero influenzare anche le forniture di armamenti destinate all’Ucraina. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda principalmente le scorte di materiali militari e i tempi di consegna tra le nazioni coinvolte.

La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’ Iran potrebbe creare problemi di scorte nel settore della difesa anche in Europa. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Washington avrebbe avvertito alcuni alleati europei – tra cui Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia – di aspettarsi lunghi ritardi nelle consegne di armi statunitensi. Dietro questa situazione non c’è solo la crescente tensione tra le due sponde dell’Atlantico per via del mancato coinvolgimento militare europeo in Medio Oriente, ma anche un effettivo problema di scorte negli Stati Uniti per via della guerra in Iran, che Washington era convinta di riuscire a chiudere in tempi assai più brevi.🔗 Leggi su Open.online

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