L'Iran ha aperto il suo arsenale sotterraneo di missili, annunciando la possibilità di un lancio massiccio verso Israele e altri Paesi del Medio Oriente. Le forze iraniane hanno rapidamente recuperato e preparato i missili a lungo raggio. La situazione si sta sviluppando con un potenziale attacco che potrebbe coinvolgere più nazioni della regione.

(Adnkronos) - L'Iran potrebbe lanciare un numero rilevante di missili a lungo raggio contro Israele e altri Paesi del Medio Oriente, dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. E' il quadro che delinea la Cnn, sulla base di valutazioni di esperti, e che certifica i limiti della strategia offensiva attuata dagli Stati Uniti nella recente guerra. Donald Trump, ancora oggi, afferma che l'Iran abbia a disposizione solo un numero ridotto di missili e che non sia sostanzialmente in grado di produrne altri. Discorso analogo, secondo il presidente americano, si può fare per i droni. La situazione, mentre i negoziati per un accordo di pace non arrivano a dama, sarebbe molto diversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran-Usa, Teheran ha missili per una nuova guerra: lo scenario

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La tecnologia dei missili usati nella guerra in IRAN

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